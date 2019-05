publié le 29/05/2019 à 19:30

Huit Français et la dernière Française encore en lice dans cette édition 2019 de Roland-Garros espèrent rejoindre le 3e tour, jeudi 30 mai. Un au moins est sûr de passer puisque Gaël Monfils est opposé à son compatriote Adrian Mannarino.



Lucas Pouille se frotte pour sa part au Slovaque Martin Klizan. L'Italien Salvatore Caruso se trouve sur la route de Gilles Simon. Les jeunes Elliot Benchetrit, Grégoire Barrère et Antoine Hoang vont tenter l'exploit, respectivement face au Serbe Dusan Lajovic, au Russe Karen Khachanov et à l'Espagnol Fernando Verdasco.

Chez les femmes, au lendemain des éliminations de Kristina Mladenovic et de la jeune Diane Parry (16 ans), Caroline Garcia part favorite sur le papier face à la Russe Anna Blinkova. Du côté des favoris, le serbe Novak Djokovic ne devrait pas avoir de mal contre le Suisse Henri Laaksonen.

Le programme de jeudi 30 mai :

Début des matches à 11h.



Court Central Philippe-Chatrier :

Dominic Thiem (AUT/N.4) - Alexander Bublik (KAZ)

Serena Williams (USA/N.10) - Kurumi Nara (JPN)

Caroline Garcia (FRA/N.24) - Anna Blinkova (RUS)

Martin Klizan (SVK) - Lucas Pouille (FRA/N.22)



Court Suzanne-Lenglen :

Naomi Osaka (JPN/N.1) - Victoria Azarenka (BLR)

Novak Djokovic (SRB/N.1) - Henri Laaksonen (SUI)

Adrian Mannarino (FRA) - Gaël Monfils (FRA/N.14)

Simona Halep (ROU/N.3) - Magda Linette (POL)



Court Simonne-Mathieu :

Ekaterina Alexandrova (RUS) - Samantha Stosur (AUS)

Mikael Ymer (SWE) - Alexander Zverev (GER/N.5)

Yoshihito Nishioka (JPN) - Juan Martin Del Potro (ARG/N.8)

Priscilla Hon (AUS) - Madison Keys (USA/N.14)



Court N.1 :

Aryna Sabalenka (BLR/N.11) - Amanda Anisimova (USA)

Danielle Collins USA) - Ashleigh Barty (AUS/N.8)

Fernando Verdasco (ESP/N.23) - Antoine Hoang (FRA)

Fabio Fognini (ITA/N.9) - Federico Delbonis (ARG)



Court N.7 :

Katerina Siniakova (RUS) - Maria Sakkari (GRE/N.29)

Dusan Lajovic (SRB/N.30) - Elliot Benchetrit (FRA)

Lloyd Harris (RSA) - Borna Coric (CRO/N.13)