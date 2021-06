Roland-Garros : "Djokovic est un énorme champion", estime Justine Henin

publié le 13/06/2021 à 10:45

Le tournoi touche à sa fin ce dimanche 13 juin. Novak Djokovic affronte Stéfanos Tsitsipás en finale de Roland-Garros, après avoir détrôné le roi de la terre battue, Rafael Nadal, en quatre sets, 3-6, 6-3, 7-6 (7/4) 6-2, en plus de 4h vendredi dernier. Ce n'est que la troisième fois depuis 2005 que l'Espagnol ne se retrouve pas en finale.

"C'est vrai qu'on a eu un Rafael Nadal qui n'a pas été capable de jouer son tout meilleur niveau", reconnait la joueuse belge Justine Henin, détentrice de 7 Grand Chelem. "Il va nous manquer aujourd'hui Rafael Nadal mais c'est tout le paradoxe. Quelque part, on est heureux de voir les choses qui se bousculent un peu et d'un autre côté il a tellement marqué l'histoire de ce tournoi et ce n'est sans doute pas fini, je lui souhaite".

Face à lui, se dressait un Novak Djokovic des grands jours, "Djokovic est un énorme champion. Probablement quand les trois, Federer, Nadal et lui, sont à leurs meilleurs niveaux, c'est lui qui sort du lot", assure la tenniswoman. "Je pense qu'il a un esprit de compétition qui est vraiment exceptionnel. (…) C'est un joueur extrêmement complet, capable de se relever de situations extrêmement difficiles".