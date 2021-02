publié le 11/02/2021 à 20:46

C'est une scène surréaliste que l'on n'aime pas voir sur un court de tennis. Ce jeudi 11 février, lors du match entre Michael Mmoh et Rafael Nadal, comptant pour le deuxième tour de l’Open d’Australie, l’Espagnol a été pris à partie par une spectatrice, qui s'est faite remarquer dans les tribunes en lui adressant, à plusieurs reprises, un doigt d’honneur et en hurlant alors qu’il se préparait à servir.

Alors que le score était alors de 6-1, 5-4 en faveur de Rafael Nadal, cette femme l'a invectivé au début du jeu, afin de l’empêcher de servir. L'ancien numéro un mondial n'a pas semblé gêné par son comportement puisqu'il a enchaîné trois aces par la suite et s'est offert le gain du deuxième set quelques instants plus tard.

La spectatrice, qui a réitéré son geste plusieurs fois, a nécessité l'intervention de la sécurité qui lui a fait quitter l'enceinte. Hilare face à ce geste peu commun, Rafael Nadal, s'est ensuite imposé facilement contre l'Américain (6-1, 6-4, 6-2), pour rallier le troisième tour, à Melbourne.

Les 3 points qui ont suivi les doigts d'honneur : 3 aces de Nadal



🖕🖕🖕 pic.twitter.com/5aWUOpRaCV — Quentin Moynet (@QuentinMoynet) February 11, 2021

En conférence de presse d’après-match, l'Espagnol est revenu sur cette situation surréaliste : "Je ne la connaissais pas et honnêtement je n’ai pas envie de la connaître". "Elle avait bu trop de Gin ou de Tequila. [...] Que quelqu’un me fasse un doigt d’honneur, ça m’a surpris. Mais je me suis dit : pauvre fille, elle doit être bourrée", a ajouté le vainqueur de vingt tournois du Grand Chelem.