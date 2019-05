Homophobie dans le football : un brassard arc-en-ciel porté par les capitaines

publié le 13/05/2019 à 13:08

Le football se mobilise contre l'homophobie. Avec plusieurs associations spécialisées du sujet, telles que Foot ensemble, PanamBoyz & Girlz United et SOS homophobie, la Ligue de football professionnel a décidé de mettre en place un plan d'action de lutte contre l'homophobie, détaillé dans Le Parisien, ce lundi 12 mai.



Ce plan d'action prendra alors la forme d'un brassard arc-en-ciel, les couleurs du drapeau LGBTQ+, porté par les capitaines de chaque équipe officiant dans la Ligue lors des matchs du week-end en Ligue 1 et Ligue 2 du samedi 18 et dimanche 19 mai. Ces dates ont été choisies car vendredi 17 mai se tient la journée mondiale de lutte contre l'homophobie.

En plus de ce symbole porté par les joueurs, la Ligue de football professionnel prévoie de diffuser un clip de sensibilisation sur les écrans des stades mais aussi sur les réseaux sociaux. Elle prévoit également d'éduquer les plus jeunes à ces questions grâce à des livrets pédagogiques et des ateliers, détaille Le Parisien, et de former les référents supporters de chaque club à la lutte contre l'homophobie. Une initiative indispensable quand on sait que les insultes homophobes fusent parfois dans les stades.

¿¿ La J37 de @Ligue1Conforama et la J38 de @DominosLigue2 seront dédiées à la lutte contre l’homophobie. Capitaines, coachs, délégués de matchs et arbitres seront invités à porter un brassard aux couleurs de l’arc-en-ciel



#JouonsLaCollectif #17mai¿¿¿¿¿¿ pic.twitter.com/YqQGWy1SFw — Ligue de Football Professionnel (@LFPfr) May 13, 2019

Pour ne plus laisser ces passer ces propos condamnés par la loi et stigmatisant, la Ligue prévoit de mettre en place, dès la saison prochaine, un système de signalement des ces actes homophobes. "En fonction de l’acte répréhensible, la commission de discipline pourra être saisie", précise au quotidien Bertrand Lambert, président de l'association PanamBoyz & Girlz United.

"Il pourrait aussi y avoir un dépôt de plainte. En fait, il s’agit de la même procédure que pour les actes racistes. Ce que nous demandions depuis des années, c’est que l’homophobie soit traitée de la même manière que tous les autres actes de discrimination qui n’ont ni leur place dans la société ni dans un stade. Il faudra certes du temps. Mais avec ce plan d’action, on a enclenché une nouvelle dynamique."