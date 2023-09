Pourquoi Fabien Galthié porte-t-il d'aussi grosses lunettes ?

Fabien Galthié, le sélectionneur du XV de France, porte de grosses lunettes. Épaisses, en plastique noir, elles foncent au soleil et sont inratables. Il les porte depuis trois ou quatre ans et elles sont devenues sa signature. Il ne s'agit pas d'une coquetterie.

Fabien Galthié est hypermétrope, astigmate et légèrement presbyte. En vrai sportif, il cassait toutes ses lunettes. Il s'est donc tourné vers un modèle sport, la ros 21 de chez Demetz, un modèle qui existe depuis plus de dix ans. Légères et résistantes, ces lunettes ont un support anti-dérapant au niveau du nez.

Elles sont relativement accessibles puisqu'elles coûtent moins de 100 euros. Fabien Galthié est visionnaire, car des modèles similaires se retrouvent désormais chez Prada ou chez Bottega Veneta, des marques de luxe. Le sélectionneur du XV de France a été conseillé par une femme, un mannequin américain qu'il fréquentait à l'époque.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info