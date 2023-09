Polémique Chalureau : "Le racisme n'a pas sa place dans notre équipe", affirme Fabien Galthié

Les faits d'abord : nous sommes le 31 janvier 2020, au petit matin. "On allait descendre dans le parking Jean-Jaurès [à Toulouse]. J'ai entendu une personne qui criait : "ça va les bougnoules?" Je me suis retourné et j'ai aperçu un gars costaud qui traversait les allées avec un copain. J'ai demandé s'il s'adressait à moi. Il continuait sans cesse ses insultes racistes. J'ai voulu me retourner et il m'a décroché un coup de poing de toutes ses forces dans la mâchoire", avait confié le rugbymen Yannick Larguet, dans les colonnes de La Dépêche du Midi.

"J'ai reculé, j'étais dans le brouillard. Pendant ce temps-là, il a frappé mon copain. Il était hystérique, enragé. Je ne savais pas qui m'avait agressé mais ses amis l'appelaient Chalu. Je l'ai reconnu sur le site internet du Stade Toulousain", a-t-il poursuivi.

En novembre 2020, Bastien Chalureau a été condamné par le tribunal correctionnel de Toulouse (Haute-Garonne) pour des faits de violence, avec la circonstance aggravante qu'ils ont été commis en raison de la race ou de l'ethnie de la victime. Sa peine ? Six mois de prison avec sursis et cinq ans d'interdiction de détenir une arme. Le rugbyman a fait appel, contestant avoir proféré des insultes à caractère raciste.

"Le terrain, sa performance, c'est le principal", selon Antoine Dupont

Agé de 31 ans, le joueur de Montpellier a remplacé dans le XV de France le deuxième ligne Paul Willemse, blessé, pour la coupe du monde qui débute le 8 septembre par un choc face à la Nouvelle-Zélande. "Nous on veut fédérer, rassembler et partager avec tout le rugby français : le racisme n'a pas sa place dans notre équipe", a indiqué le sélectionneur Fabien Galthié, dimanche 3 septembre, en conférence de presse. Et de poursuivre : "Bastien nous a informés de cette affaire : il nie formellement, la procédure est en cours."

"Nous les joueurs, le groupe, on n'a pas été affecté par ça [...] Nos rapports avec Bastien se passent très bien, il a toujours eu une attitude exemplaire. Le terrain, sa performance, c'est le principal", a souligné, de son côté, le capitaine Antoine Dupont. "Je pense que les propos racistes sont bien sûr inacceptables s'ils ont été tenus, mais il convient de laisser faire la justice", a réagi le président de la FFR, Florian Grill, au micro de RMC Sport.

Toujours est-il que la sélection de Bastien Chalureau a suscité en France une vague d'indignation chez les supporters comme dans le monde politique. "On ne peut pas accepter aujourd'hui d'avoir un joueur de rugby en équipe de France qui a été condamné pour des faits racistes", a fait savoir le député LFI, Thomas Portes, dans la Matinale Week-End sur RMC.

Ce dernier veut saisir dès ce lundi 4 septembre la ministre des Sports pour qu'elle "demande à l'équipe de France de ne pas le sélectionner." "Dans l'attente de la décision de justice définitive, chacun doit laisser la justice faire sereinement son travail, dans le respect de la présomption d'innocence", a répondu Amélie Oudéa-Castera.