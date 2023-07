EDITO - Le luxe connaît une forte croissance : 150 milliards d'euros d'augmentation en un an

Le luxe ne connaît pas la crise.La fortune globale des "super riches" atteint 1.170 milliards d'euros en 2022. Ce montant a augmenté de 168 milliards d'euros en un an, dont 150 milliards pour les quelques représentants du luxe, soit 40% de la fortune du CAC 40. En effet, l'économie hexagonale compte sur le secteur du luxe, qui représente un tiers du PIB et emploie directement ou indirectement près d'un million de personnes.

S'il faut rappeler que c'est une estimation de la richesse produite par leurs entreprises, les grandes fortunes françaises restent les mêmes. Bernard Arnault, propriétaire de LVMH, voit sa fortune bondir d'environ 36% en un an, atteignant 203 milliards. C'est 54 milliards d'euros de plus que l'année dernière. Derrière lui, on retrouve entre autres la famille Hermès, mais aussi les Wertheimer, propriétaires de Chanel, ainsi que la famille Bettencourt, qui possède L'Oréal ou encore Pinault, qui a le groupe Kéring.

Qu'est-ce qui explique cette prospérité ?

Le luxe étant une valeur refuge, le secteur s'enrichit comme l'or ou l'immobilier. L'explication principale de cette bonne santé du secteur est le trou d'air post-Covid connu par le secteur des nouvelles technologies. C'est également un marché spéculatif qui n'est pas autant soumis que les autres aux fluctuations des prix liées à l'inflation, puisque les acheteurs sont moins susceptibles de ne pas consommer un bien à cause d'une hausse de prix. La progression de 14,35% de la fortune des milliardaires du luxe, deux fois plus rapide que l'inflation en France, en est la preuve. D'ailleurs, Ferrari, comme le luxe, n'a jamais autant vendu que cette année.



Le luxe fait rayonner la France dans le monde, notamment à travers la diffusion du "mode de vie à la française". Le vin et les spiritueux, comme le luxe, sont les symboles qui permettent aussi d'attirer chaque année des millions de touristes. Néanmoins, la domination du luxe met en exergue le manque de diversification de l'économie française. On peut le comparer aux GAFA des États-Unis. Le pays de l'oncle Sam voit ses milliardaires se renouveler davantage, et draine les ingénieurs français en IA ou en laboratoires pharmaceutiques qui ont peu de perspectives dans la Recherche et le Développement chez eux.

En dernier lieu, l'agence Bloomberg a calculé les 500 plus grandes fortunes mondiales sur la période des six premiers mois de 2023, et il semble que Chat GPT a relancé les fortunes états-uniennes comme Elon Musk, qui revient à la première place mondiale. En France, le luxe reste vendeur, comme la DS, les carrés Hermès ou les Champs-Élysées.