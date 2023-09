ÉDITO - Coupe du monde de rugby : le coup de coeur d'Alba Ventura pour Fabien Galthié

Alors que la pression monte avant le match France-Nouvelle-Zélande en ouverture de la Coupe du monde de rugby vendredi 8 septembre au soir, Fabien Galthié a demandé à ses joueurs de s'aimer très fort. Il a dit aux Bleus : "Ayez de l'amour entre vous". Dans le monde dans lequel on vit, ça peut faire un peu fleur bleue, un peu cucul... Sauf que ce qu'il veut dire, c'est que c'est le collectif qui fait tout.

C'est comme ça qu'on peut challenger les All Blacks, triple champions du monde quand même. Au-delà du jeu, au-delà de la tactique, de la force, de la vitesse, il y a le collectif. On est lié en mêlée, on est un pack soudé quand il s'agit d'aller marquer un essai. C'est un sport de valeurs, le rugby, et c'est ce que transmet Fabien Galthié, cet ancien demi de mêlée, vainqueur de trois Grands Chelems, vice-champion du monde.

Il parait que le sélectionneur du XV de France n'est pas qu'un émotif, mais aussi une tête de mule. Peu importe, à ce poste, mieux vaut avoir une forte personnalité.

