53% des Français déclarent s’intéresser au cyclisme, parmi lesquels 30% au-delà du Tour de France (9% tout au long de la saison). Paris-Roubaix, dont la 120e édition a lieu dimanche 9 avril, est la classique préférée des sondés (60%) et des amateurs de cyclisme (74%) devant le Tour des Flandres (20 et 28%).

Pour 78% des amateurs de cyclisme, "l’Enfer du Nord" n’a pas d’équivalent dans la saison, c’est même la course la plus dure pour 72% d’entre eux et la plus spectaculaire pour 71%. Pour cette édition 2023, le Néerlandais Mathieu Van der Poel apparaît comme le grand favori (33% de citations) devant le Belge Wout Van Aert (19%) et le Français Christophe Laporte (14%).

Enfin, 81% des amateurs de cyclisme pensent que le Slovène Tadej Pogacar, qui n'a encore jamais disputé Paris-Roubaix, est capable de le remporter un jour. Voici les principaux enseignements du dernier sondage réalisé par Odoxa pour Winamax et RTL.

Paris-Roubaix 2023 : Van der Poel favori des amateurs de cyclisme devant Van Aert et Laporte Crédit : Odoxa pour Winamax et RTL

L'enquête a été réalisée selon la méthode des quotas sur internet les mercredi 5 et jeudi 6 avril 2023 auprès d'un échantillon de 1.005 personnes représentatives de la population française âgée de 18 ans et plus.

