publié le 31/01/2020 à 11:16

L'Australie réussit décidément à "Kiki" Mladenovic. Deux mois et demi après y avoir remporté la Fed Cup avec l'équipe de France, à Perth, la native de Saint-Pol-sur-Mer a remporté le double dames du premier tournoi du Grand Chelem de la saison, vendredi 31 janvier à Melbourne. La Française et la Hongroise Timea Babos, elle aussi âgée de 26 ans, ont écrasé en finale la Taïwanaise Hsieh Su-wei et la Tchèque Barbora Strycova (6-2, 6-1).

Amies en dehors du circuit, Mladenovic et Babos remportent ainsi leur deuxième Open d'Australie en double après celui de 2018 (défaite en finale en 2019) et leur troisième titre en Grand Chelem ensemble avec Roland-Garros l'an dernier. La Française d'origine serbe avait remporté le premier de ses quatre Majeurs en double dames avec Caroline Garcia, en 2016, sur la terre battue de la Porte d'Auteuil.

"Peut-être que certains d'entre vous me détestent, a-t-elle lancé au public, en référence à la déception qu'elle leur a infligée en Fed Cup. Mais moi, j'adore jouer en Australie. C'est le troisième trophée que j'y gagne et j'ai hâte de revenir l'an prochain". Mladenovic et Babos n'ont plus perdu un match de double depuis le Masters de fin d'année remporté en novembre à Shenzhen où elle défendaient leur titre.

Éliminées dès le 1er tour en simple

En simple, elles ont été toutes deux éliminées dès le 1er tour, la Française (41e mondiale en simple, numéro 2 en double) par la numéro 2 mondiale tchèque Karolina Pliskova, la Hongroise (88e en simple, 2e en double) par la Polonaise Iga Swiatek (56e). Chez les messieurs, la finale opposera dimanche 2 février les Austaliens Max Purcell et Luke Saville à la paire américano-britannique Rajeev Ram-Joe Salisbury.