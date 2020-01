publié le 20/01/2020 à 14:44

Une blessure peu commune qui vient perturber le rendez-vous le plus attendu du début de saison. Alors qu’il doit jouer ce mardi 21 janvier pour son premier tour à l’Open d’Australie, la première levée du Grand Chelem, le tennisman Gaël Monfils a révélé en conférence de presse qu’il ne serait pas forcément au meilleur de sa forme sur le court de Melbourne. Et pour cause, le numéro 10 mondial, passionné de "gaming" et fervent supporter de l’e-sport, a expliqué qu’il s’était blessé lors de sa préparation, en jouant aux jeux vidéo.

“J’ai un œdème osseux à la main droite. Je jouais à un jeu vidéo dans ma chambre et j’ai tapé ma main droite contre la tête de lit. Le vrai traitement serait du repos, mais comme je ne peux pas, je prends des anti-inflammatoires et je mets de la glace”, a détaillé le Français.

Cette mésaventure a même des répercussions directes sur son jeu, a précisé Gaël Monfils : ”Ça va mieux, c’est plutôt positif même si certains jours après de grosses séances, il faut que je prenne la journée d’après pour récupérer. J’ai encore du mal à venir à la volée, je ne volleye pas trop”. Le Français, qui a disputé deux matchs lors de l'ATP Cup au début du mois de janvier, devra vite retrouver une forme optimale s'il veut espérer se défaire du Taïwanais Lu Yen-hsun pour poursuivre sa route à Melbourne.