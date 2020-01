VIDÉO - Benoît Paire craque de nouveau, casse une raquette et remporte le match

publié le 06/01/2020 à 17:15

Les raquettes de tennis dépassent parfois leur fonction première, devenant à l'occasion les exutoires de tennismen insatisfaits. Benoît Paire en sait quelque chose, lui dont on ne présente plus les célèbres coups de sang. De nouveau, lundi 6 janvier, en Australie, le sportif de 30 ans a fulminé, brisant, de rage, son acolyte inanimé de plastique et de corde.

Comme le rapporte Ouest-France, c'est à l'issue du deuxième set, perdu par le Français face au Serbe Dusan Lajovic, que la concentration s'est faite hargne : après avoir laissé passer deux balles de set dans cette partie comptant pour l'ATP Cup, Benoît Paire a violemment détruit sa raquette contre le sol. La bouteille de plastique située non loin - et visiblement au mauvais endroit au mauvais moment - a connu un sort moins cruel : jetée à quelques mètres de là, sur le court.

La scène, presque routinière pour le trentenaire, se déroulait sous les yeux de Gilles Simon. Un capitaine des Bleus visiblement accoutumé aux élans rageurs de son poulain, et qui a passivement attendu que passe l'orage. Grand bien lui en a pris, puisque Benoît Paire a finalement remporté la rencontre en trois sets (6-2, 6-7, 6-4).