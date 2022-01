Djokovic "a un rapport à la science assez particulier", explique un spécialiste du tennis

C'est le sujet qui agite l'Australie et toute la planète tennis depuis 48 heures : après avoir obtenu une dérogation pour se rendre à Melbourne, Novak Djokovic s'est vu confisquer son visa et attend désormais que son sort soit statué. Alors faut il l'autoriser à participer à l'Open d'Australie même s'il n'est pas vacciné ? Comment expliquer un tel émoi en Australie ? Pourquoi le tennisman de 34 ans refuse-t-il de se faire vacciner ?

Pour répondre à ces questions, deux invités, le correspondant de RTL en Australie Christophe Mallet et Laurent Vergne, journaliste à Eurosport spécialiste du tennis. "On a beaucoup dit que Melbourne a été la ville la plus confinée au monde, rappelle d'abord le premier. C'est une chose de le dire, c'en est une autre de le vivre".

"On a bien vu que la seule solution, qui a été prise d'ailleurs en Australie, c'était la vaccination, poursuit-il (...) Du coup, il y a vraiment une incompréhension : pourquoi quelqu'un comme Novak Djokovic pourrait arriver comme un cheveu sur la soupe en déjouant les règles et en étant un petit peu roublard ?".

Pas loin d'avoir des positions anti-science Laurent Vergne,

Concernant le refus de Djokovic, de se faire vacciner, Laurent Vergne l'explique par "un rapport à la science qui lui appartient, qui est assez particulier. C'est quelqu'un qui a des convictions. Il cherche beaucoup l'harmonie entre son corps et son esprit. Il y a évidemment ce que tout le monde connaît, l'histoire du gluten, mais ça c'est seulement la partie visible de l'iceberg. Il a des prises de position parfois, je ne dirais pas anti-science, mais pas loin. C'est quelqu'un qui par exemple croit à la transformation énergétique des aliments et de l'eau".