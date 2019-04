publié le 18/04/2019 à 11:34

Quel doit être le visage de Notre-Dame de Paris dans les siècles qui viennent ? Le débat promet de déchaîner les passions, autant sinon plus que celui de la Pyramide du Louvre il y a 30 ans. Un concours a été lancé par le gouvernement et tout le monde a déjà un avis sur le sujet.



"Elle va revivre encore mieux, peut-être plus haute. De toute façon elle sera toujours aussi belle", indiquait mercredi 17 avril Brigitte Macron. Quant au Président, il a envisagé "un geste architectural contemporain", au risque de modifier l'apparence de la cathédrale.



Une fracture sur la question est déjà très claire. D'un côté, il y a ceux qui veulent reconstruire à l'identique comme l'architecte Roland Castro qui explique dans les colonnes du Parisien, qu'il "ne faut pas faire une nouvelle cathédrale". De l'autre côté, il y a ceux, apparemment plus nombreux, qui veulent la moderniser. Monique Barge fait partie des premiers candidats au concours et pour cette architecte de Châteauroux, il n'est pas question de créer une copie de Notre-Dame.

Le projet d'une flèche en cristal

Un avis partagé par Jean-Michel Wilmotte. L'architecte rêve déjà de la future cathédrale : "J'aime bien l'idée de rester à la même hauteur, en cristal ce serait absolument extraordinaire. Un verre pur, un verre blanc, avec une structure métallique qui scintillerait au milieu de cette tour ça pourrait être très intéressant", explique-t-il.

Plus de modernité permettrait de réaliser les travaux plus rapidement et peut-être de reconstruire Notre-Dame en 5 ans comme l'a promis Emmanuel Macron.