NBA : le programme complet de la finale Lakers-Miami en heures françaises

publié le 30/09/2020 à 07:03

L'attente des Lakers a été deux fois plus longue que celle du Heat. Après respectivement cinq et dix ans d'absence à ce niveau, les clubs de Los Angeles et de Miami se retrouvent en finale de la NBA à partir de jeudi 1er octobre (3h du matin heure française), pour tenter de succéder aux Toronto Raptors, éliminés en demie de conférence cette année.

D'un côté les jaune et mauve de LeBron James, favoris et portés par l'esprit de Kobe Bryant. De l'autre les rouge et blanc de Jimmy Butler. Cette finale est inédite à plus d'un titre, au terme d'une saison sans précédent dans l'histoire de la ligue américaine de basket. Il y a d'abord eu la crise diplomatique avec la Chine, résultat d'un tweet d'un dirigeant de Houston en soutien aux manifestants de Hong Kong.

Il y a ensuite eu la disparition de l'ancien emblématique commissaire David Stern, puis le choc de la mort de Kobe Bryant, dont la mémoire est plus que jamais vive à l'heure de cette finale, la première des Lakers depuis celle de 2010 remportée face aux Boston Celtics. Et puis il y a eu ce 11 mars, date à laquelle Adam Silver a décidé d'interrompre la saison après le test positif au coronavirus de Rudy Gobert.

Finale dans la bulle de Disney World à Orlando

Après quatre mois et demi de pause, le jeu a repris dans la bulle de Disney World, à Orlando, où se déroule cette finale au meilleur des sept matches. En playoffs, les Lakers ont successivement sortis les Portland Trail Blazers, les Houston Rockets puis les Denver Nuggets. Le Heat a eu raison des Indian Pacers, des Milwaukee Bucks et des Boston Celtics.

Si c'est la première fois dans l'histoire de la NBA que deux équipes n'ayant pas participé aux play-offs la saison précédente se retrouvent en finale de l'exercice suivant, celles-ci ont l'habitude de ces joutes. La franchise de la "Cité des Anges" brigue un 17e titre, pour égaler le record de Boston, celle de Miami un 4e pour sa 6e finale en 15 ans.

LeBron sacré avec Miami en 2012 et 2013

Celui qui les relie est évidemment LeBron James, champion avec Miami en 2012 et 2013, puis en 2016 avec Cleveland. Le joueur de 35 ans aura l'indispensable Anthony Davis pour l'aider à aussi honorer la mémoire de l'idole Kobe Bryant, décédé accidentellement en janvier.

Sur sa route se dressera Jimmy Butler (31 ans), lui aussi bien entouré par les talentueux Bam Adebayo, Goran Dragic et Tyler Herro. Lors de la saison régulière, les deux matches ont tourné en faveur des Lakers (95-80 à Los Angeles, 110-113 à Miami). Mais c'était il y a près d'un an, en novembre et décembre 2019.

NBA : le programme de la finale en heures françaises

Match 1 : nuit de mercredi 30 septembre à jeudi 1er octobre à 3h

Match 2 : nuit de vendredi 2 à samedi 3 octobre à 3h

Match 3 : nuit de dimanche 4 à lundi 5 octobre à 1h30

Match 4 : nuit de mardi 6 à mercredi 7 octobre à 3h



Si besoin :

Match 5 : nuit de vendredi 9 à samedi 10 octobre à 3h

Match 6 : nuit de dimanche 11 à lundi 12 octobre à 1h30

Match 7 : nuit de mardi 13 à mercredi 14 octobre à 3h