Moto : le Grand Prix de France maintenu, les 24 Heures du Mans annulées

Les Français Fabio Quartararo et Johann Zarco seront bel et bien présents les 14, 15 et 16 mai prochains pour leur Grand Prix national, qui doit se disputer sur le circuit Bugatti du Mans. Suite aux dernières annonces gouvernementales et à une réunion tenue jeudi 1er avril en soirée entre l’organisation du Shark Helmets Grand Prix de France et le ministère des Sports, l’événement a été maintenu aux dates initialement prévues.



En revanche, une décision sera actée à la mi-avril quant à la possibilité ou non d’accueillir du public, et sous quelles conditions. Cette décision sera arrêtée en accord avec les autorités compétentes et se basera sur les règles établies par le ministère des Sports et par la Préfecture de la Sarthe.

Par contre, et après concertation avec les équipes médicales et en accord avec la Préfecture, la 44e édition des 24 Heures du Mans moto, initialement programmée les 17 et 18 avril prochains sur ce même circuit Bugatti, est annulée. L'Automobile Club de l'Ouest travaille actuellement sur une éventuelle date de report de l'épreuve.

Selon l’ACO, organisateur de l’épreuve, le contexte sanitaire actuel, qui engendre une forte tension hospitalière, ne permet pas la tenue de l'épreuve dans les conditions de sécurité nécessaires.