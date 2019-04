24 Heures du Mans motos : 59 équipages au départ de la 42e édition

publié le 18/04/2019 à 17:36

Si on se réfère aux statistiques, bien difficile de dire qui emportera cette 42e ronde infernale des 24 Heures du Mans motos. En effet, lors des quatre précédentes éditions, Suzuki, Kawasaki, Yamaha et l’an passé Honda se sont successivement offertes la plus haute marche du podium.



Alors pour tenter le doublé, Honda France a cette année renforcé son équipage avec Mike Di Meglio, ancien pilote de Moto GP. Mais d’autres équipages "team officiel" entendent bien jouer un mauvais tour à la 1000 CBR bleue et blanche, à commencer par l’autre Honda du Team Endurance Racing.

2e l’an passé, ce team sera aussi emmené par un ancien pilote de Moto GP, le Français Randy de Puniet, accompagné du très expérimenté Sébastien Gimbert, triple vainqueur de l’épreuve et qui a annoncé qu’il sera au départ de sa dernière édition, 20 ans après sa première participation.

Un équipage 100% féminin

Suzuki et ses 15 titres mondiaux en endurance sera également aux avant-postes, comme l’équipe autrichienne Yamaha Yart, victime d’une chute l’an passé, et comme évidemment la Kawasaki numéro 11 qui avec David Checca et Erwan Nigon, qui ne vise que la victoire.



Enfin, BMW espère toujours être le premier constructeur européen à remporter les 24 Heures du Mans. La S1000RR numéro 6 a pour cela été confiée à trois pilotes chevronnés que sont Kenny Foray, Julien Da Costa et Mathieu Gines.



À noter que, comme chaque année, la plupart des inscrits sont des team privés ; que parmi eux il y aura un équipage 100% féminin, le "Girls Racing Team" ; que Kawasaki est pour l’instant avec 13 succès la marque qui a le plus souvent remporté l’épreuve ; et que c’est Jorge Viegas, président de la Fédération Internationale de Motocyclisme, qui était présent lors de la première édition en 1978, qui donnera le départ samedi 20 avril à 15 heures.