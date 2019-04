24 Heures du Mans : victoire de Kawasaki dans un final de folie

publié le 21/04/2019 à 15:31

Dans un final plein de rebondissements, avec une neutralisation de course à un quart du drapeau à damier et alors que Honda était en tête, c'est finalement la Kawasaki n°11 de Jérémy Guarnoni, David Checa et Erwan Nigon qui l'emporte sur la Honda n°111 du trio Randy De Puniet - Sébastien Gimbert - Yonny Hernandez.



En s'imposant, ce dimanche 21 avril 2019, sur le circuit Bugatti du Mans après avoir bouclé 839 tours, Kawasaki a inscrit son nom, pour la 14e fois de son histoire, au palmarès de cette épreuve, accentuant encore un peu plus son avance sur Honda et Suzuki qui ont obtenu chacune 12 succès dans la Sarthe.

Kawasaki, qui avait dominé le début de la décennie 2010 avec quatre victoires d'affilée, a donc renoué avec le succès après avoir terminé 5e l'an passé, changé la composition de son équipage et pris en main la nouvelle ZX10RR qui a confirmé ses ambitions de victoire.

L'équipe féminine arrive 32e

En revanche, ce n'est pas le cas de la Honda n°1 vainqueur de la précédente édition, qui, après avoir chuté dimanche matin, a ruiné ses espoirs de doublé. Tout comme BMW pourtant auteur de la pôle position et qui a été contrainte à l'abandon sur casse moteur au cours de la nuit. Là aussi, la marque Allemande n'a pas réussi son pari d'être la première marque européenne à remporter les 24 heures du Mans.



La Kawasaki n°11 devance sur le podium la Honda n°111 du trio Randy De Puniet - Sébastien Gimbert - Yonny Hernandez et la Suzuki n°2 de Vincent Philippe – Etienne Masson et Gregg Black, les trois motos terminant dans le même tour. Sur les 59 motos qui étaient au départ samedi 20 avril, seules 49 ont rallié l'arrivée.







À noter que le team 100% féminin du Girls Racing Team a, comme les deux années précédentes, fini la ronde des 24 heures du Mans moto. Jolanda Van Westrenen, Mélodie Coignard et Mélissa Paris terminent 32e.