Il y a un an, Julian Alaphilippe devenait champion du monde de cyclisme. Le chouchou du public remet son maillot arc-en-ciel en jeu ce dimanche 26 septembre. Peu avant le départ de la course qui se déroulera à Louvain en Belgique, Laurent Jalabert nous en dit plus sur l'état d'esprit du champion.

Le doublé est-il possible ? "Ce serait énorme, confie l'ancien coureur. Cela reste possible car Julian Alaphilippe est en forme, il a préparé son affaire. Il est au départ aujourd'hui avec cette ambition de renouveler cet exploit". Laurent Jalabert décrit néanmoins un parcours compliqué : "Ce n'est pas le même parcours, il n'y a pas la même difficulté à proximité de l'arrivée. La concurrence n'est pas non plus la même", précise-t-il.

Par-dessus tout, ce sera "très difficile de contrôler sur ce type de parcours très accidenté". Pour Laurent Jalabert, ce parcours n'est "pas forcément idéal pour lui, mais le plus important est d'avoir de bonnes conditions. Et l'équipe de France a quand même très fière allure", assure l'ancien cycliste professionnel.