Mondiaux d'athlétisme 2019 : le programme de mardi 1er octobre

publié le 01/10/2019

Un Lavillenie peut en cacher un autre. Après la désillusion de Renaud (33 ans), éjecté en qualifications d'un grand championnat en plein air pour la première fois de sa carrière, le cadet Valentin (28 ans), miraculé après une opération au pied gauche, a la lourde responsabilité de défendre l'honneur de la famille et de la France en finale de la perche, mardi 1er octobre, à partir de 19h05 heure française.

Le défi semble toutefois démesuré pour Valentin Lavillenie, certes auteur cette saison de son record personnel (5,82 m à Monaco) mais qui doit se frotter aux trois "monstres" à plus de 6 m en 2019, le tenant du titre américain Sam Kendricks, le prodige suédois (19 ans) Armand Duplantis, médaillé d'or européen en 2018, et le Polonais Piotr Lisek. Mais sa seule présence en finale est déjà une victoire en soi et le grand frère n'avait qu'un conseil à lui donner après les qualifications : savourer et se lâcher.

Il n'y a en revanche pas de représentant bleu-blanc-rouge engagé dans les trois autres finales du jour, le javelot dames (20h20), le 800 m (21h10) et le 200 m messieurs (21h40). En l'absence du retraité Usain Bolt, l'immense favori du demi-tour de piste est l'Américain Noah Lyles, meilleur temps des demi-finales en 19 secondes 86. Il a devancé l'Équatorien Alex Quinonez (19"95) et le Chinois Xie Zhenye (20"03). Le champion du monde en titre, le Turc Ramil Guliyev et le Canadien Andre De Grasse sont également en finale.

Le programme de mardi 1er octobre :

15h30 - Marteau hommes (qualifications groupe A)

15h35 - 400 m hommes (séries)

15h50 - Hauteur hommes (qualification)

16h30 - 400 m haies dames (séries)

17h00 - Marteau hommes (qualifications groupe B)

17h15 - 3.000 m steeple hommes (séries)

19h05 - Perche hommes (finale)

19h50 - 400 m dames (demi-finales)

20h20 - Javelot dames (finale)

20h35 - 200 m dames (demi-finales)

21h10 - 800 m hommes (finale)

21h40 - 200 m hommes (finale)