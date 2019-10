Mondiaux d'athlétisme 2019 : le programme de mercredi 2 octobre

publié le 02/10/2019 à 12:16

Au fond du trou depuis le début de ces Mondiaux de Doha, l'équipe de France d'athlétisme s'en remet à Kevin Mayer, grandissime favori du décathlon qui se dispute mercredi 2 et jeudi 3 octobre, pour éviter un fiasco monumental. Le recordman du monde (9.126 points) est l'ultime espoir d'une délégation bleu-blanc-rouge très mal en point au Qatar.

Avec toujours aucune médaille au compteur et des leaders passés totalement au travers jusque-là, le spectre du zéro pointé guette les Bleus, comme à Helsinki en 1983 et à Stuttgart en 1993. Pour éviter un terrible retour en arrière, deux ans après les cinq podiums conquis à Londres et trois ans après avoir ramené six breloques des Jeux Olympiques de Rio, les Français peuvent miser sur Mayer (27 ans).

Le tenant du titre n'a pas de rival à sa mesure a priori, hormis le Canadien Damian Warner, meilleur performeur de 2019 (8.711 points). Reste à savoir s'il n'aura pas été contaminé par la sinistrose ambiante dans un groupe qui collectionne les déconvenues depuis cinq jours. Il lui faudra surtout s'enlever de la tête le souvenir amer des Championnats d'Europe de 2018 à Berlin et de ses trois essais manqués à la longueur qui lui avaient coûté le titre.

Le programme de mardi 1er octobre :

Mercredi 2 octobre :

15h35 - Décathlon : 100 m

15h45 - Poids dames (qualifications)

16h05 - Heptathlon : 100 m haies

16h30 - Décathlon : longueur

16h35 - 1.500 m dames (séries)

17h00 - disque dames (qualifications groupe A)

17h15 - Heptathlon : hauteur

17h25 - 5.000 m dames (séries)

17h50 - Décathlon : poids

18h25 - Disque dames (qualifications groupe B)

19h05 - 110 m haies (demi-finales)

19h30 - Heptathlon : poids

19h35 - 400 m hommes (demi-finales)

19h40 - Décathlon : hauteur

20h05 - 400 m haies dames (demi-finales)

20h40 - Marteau hommes (finale)

20h50 - Heptathlon : 200 m

21h35 - 200 m dames (finale)

22h00 - 110 haies (finale)

22h15 - Décathlon : 400 m