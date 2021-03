MMA : "Un vrai sport à part entière", affirme Morgan Charrière

publié le 20/03/2021 à 11:32

L'événement du jour à suivre sur 6Play ce samedi 20 mars à 22h15, c'est le Cage Warriors, une compétition de MMA. Ce sport de combat complet est un mélange de disciplines allant du judo à la box thaï en passant par la lutte et est pratiqué dans une cage. Un sport qui traine une sale réputation depuis des années, car tous les coups sont permis.

Mais Morgan Charrière, sportif français qui combat ce soir à Londres, adresse un message au public : "Essayez de regarder un événement ou un combat, vous vous rendrez compte que c'est deux athlètes, qu'il y a des arbitres, des règles. Ce sont des personnes entraînées, on a des coachs, on n'est pas là par hasard. C'est un vrai sport à part entière", assure le jeune français.

En effet, ce sport est bien encadré. Longtemps interdit en France, le MMA a enfin été légalisé l'an dernier. Morgan Charrière s'est d'ailleurs préparé comme n'importe quel athlète de haut niveau pour défendre sa ceinture poids plume. Il a dû perdre 5 kg en 24 heures avant la pesée hier pour être au poids.

Également YouTubeur et coach en nutrition

À 25 ans, ce titulaire d'une licence en Staps et d'un BTS de management n'est pas seulement sportif. C'est un véritable chef d'entreprise qui a créé sa chaine YouTube. Il est également coach en nutrition et a développé une ligne de vêtement.

Ce soir, Morgan combattra à huis clos, mais sa mère Monique sera derrière son écran pour le regarder. "Ma sœur a peur, elle s'inquiète beaucoup, elle m'appelle souvent et me donne des tactiques pour gagner. Elle regarde mes adversaires et après elle me dit ce qu'elle a compris, où est-ce qu'ils sont moins forts... Des fois c'est pertinent, je lui dis pas sinon elle va continuer mais c'est pertinent", plaisante Morgan Charrière.