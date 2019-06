publié le 13/06/2019 à 18:41

Méribel, 29 décembre 2013 : Michael Schumacher, légende du sport automobile avec ses sept titres de Champion du Monde de Formule 1 (record toujours en vigueur) est victime d'un grave accident de ski à quatre jours de son 44e anniversaire. Définitivement retraité des circuits depuis un peu plus d'un an, l'Allemand est victime d'un traumatisme crânien et se retrouve dans le coma.



Plus de cinq ans et demi se sont écoulés depuis, avec très peu de nouvelles sur l'évolution de l'état de santé de l'ancien pilote Ferrari, aujourd'hui âgé de 50 ans. Sorti du coma le 16 juin 2014, "Schumi" a quitté l'hôpital de Grenoble dans la foulée pour rejoindre le centre hospitalier universitaire vaudois de Lausanne et entamé une phase de réadaptation jusqu'en septembre. Il vit depuis dans sa maison familiale, en Suisse, à Gland, au bord du Lac Léman.

En saura-t-on plus sur son état de santé en fin d'année ? Un documentaire réalisé par Michael Wech et Hans-Bruno Kammertöns est en tout cas en préparation pour le mois de décembre, ont annoncé plusieurs médias allemands. Dans ce long-métrage devraient figurer des interviews de Corinna, l'épouse de Michael Schumacher, et de Bernie Ecclestone, l'ancien patron de la Formule 1.