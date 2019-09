publié le 09/09/2019 à 22:21

Le célèbre septuple champion du monde de Formule 1 Michael Schumacher a été admis à l’hôpital européen Georges-Pompidou à Paris, ce lundi 9 septembre, 6 ans après sa grave chute de ski à Méribel. Il doit y suivre un "traitement secret", selon les informations du Parisien.

Il serait arrivé en début d'après-midi, à 15h40. Un dispositif exceptionnel a été mis en place : des médecins et vigiles entouraient le brancard. L'ancien pilote était totalement enveloppé avec une housse bleue marine cachant son corps, des pieds à la tête. Beaucoup de mystères autour de cette prétendue présence à Paris : au sein de l'unité de surveillance continue du service de chirurgie cardiovasculaire du professeur Ménasché, joint par RTL, ce dernier ne confirme ni n’infirme ces informations. Le professeur Saillant, qui a soigné Michael Schumacher, ne donne pas non plus d'éléments à ce stade.

L'ancien pilote, aujourd’hui âgé de 50 ans, devrait bénéficier d'un traitement novateur : des perfusions de cellules souches. Voilà près de 6 ans qu'il a été victime d'une chute de ski à Méribel, en Savoie, sa tête avait violemment heurté un rocher. Depuis, aucune communication sur son état de santé.

