Jeux Olympiques 2021 : "Il faut être satisfait de ce que Riner a fait", selon Fabien Canu

Teddy Riner termine ces Jeux Olympiques de Tokyo par une bonne note, une médaille de bronze. Éliminé en quart de finale ce vendredi 30 juillet, le Français n'a pas remporté de 3e titre olympique consécutif. "Ce n'est pas passé loin en tout cas", nous dit ce vendredi sur RTL Fabien Canu, double champion du monde de judo et ancien directeur de la Préparation Olympique.

"On a retrouvé le grand Teddy Riner avec sa grande force physique. On n'imagine pas la hauteur du défi qu'il s'était donné. Il faut être satisfait de ce qu'il a fait", relativise-t-il. Selon lui, sa défaite se joue sur "une petite erreur technique, la seule qu'il ait pu faire de la journée mais qui lui coûte cher. Teddy n'a plus tout à fait la même marge de manœuvre que dans le passé".

Plus qu'un problème physique, l'ancien champion du monde de judo pointe du doigt une carrière qui se rapproche de sa fin. "C'est les années qui pèsent. 12 ans au top niveau, à un moment donné ça use. On sent une fin de carrière", dit-il.

Alors la question que tout le monde se pose désormais : Teddy Riner sera-t-il de la partie en 2024, aux JO de Paris ? "Le physique ça va, encore une fois, c'est la tête. Quand vous avez déjà 32 ans, 3 ans c'est très long. C'est un choix qui lui appartient. Pour ma part je pense que ça va être difficile d'aller chercher un titre à Paris", explique Fabien Canu.