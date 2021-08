Jeux Olympiques 2021 : quand suivre Kevin Mayer sur le décathlon

Kevin Mayer, 29 ans, arrive à Tokyo pour sa troisième olympiade avec la ferme intention de faire mieux qu'à Rio, ou il avait décroché l'argent. Le champion du monde 2017 et recordman du monde (en 2018) commencera son décathlon le mercredi 4 août à partir de 2h du matin, par l'épreuve du 100m.

Il enchaînera ensuite avec le saut en longueur (vers 3h), le lancer de poids (vers 4h30), le saut en hauteur (vers 11h30) et le 400m (vers 14h30). Le second jour, le jeudi 5 août, sera composé du 110m haies (2h), du lancer du disque (2h50), du saut à la perche (5h45), du javelot (12h15) et du 1.500m (14h40).

En ayant choisi de ne pas faire de décathlon avant les Jeux, Kevin Mayer s'est surtout préparé en salle, en heptathlon. Il y a décroché un nouveau titre européen à Torun en Pologne, en mars dernier. Son dernier décathlon remonte à décembre 2020 lors du meeting de Saint-Paul à la Réunion, ou il a notamment décroché sa qualification pour Tokyo.