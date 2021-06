publié le 10/06/2021 à 07:56

Comme un vent de fronde mercredi soir à Roland-Garros. En plein quart de finale entre Djokovic et Berretini, le public a refusé de quitter les tribunes à 23h, nouvelle heure du couvre-feu. L'arbitre a dû renvoyer les joueurs aux vestiairex pour se faire entendre. Énorme frustration pour les spectateurs.

"On était en plein match, c'était la folie. On nous éjecte du stade, c'est scandaleux", exhorte un spectateur, contraint de rentrer chez lui en plein milieu de la rencontre. "On aurait pu commencer le match à 19h, ç'aurait été une bonne solution", poursuit-il.

"C'était l'anniversaire de mon époux, on était là pour se faire plaisir, on vient de Marseille", témoigne une autre spectatrice. "On nous dit depuis 22h15, prenez vos dispositions, il y a le couvre-feu. Il y a eu un match de foot, il y a eu tolérance", déplore-t-elle. La frustration du public n'a pas suffi à interrompre le match, c'est finalement le Serbe, Novak Djokovic, qui l'emporte. Il retrouvera Rafael Nadal en demi-finales.

À écouter également dans ce journal

Coronavirus - Cas contact de son épouse testée positif à la Covid-19, le Premier ministre Jean Castex va se placer durant sept jours à l'isolement. Il a toutefois été testé négatif.

États-Unis - Joe Biden a atterri mercredi soir au Royaume-Uni. Au programme : G7, Otan, rencontre avec Poutine, mais aux États-Unis, il y a pas mal de commentaires critiques sur ce déplacement.

Éclipse solaire - Si vous habitez dans la moitié nord du pays, vous pourrez profiter d'une éclipse annulaire du soleil. Attention toutefois à bien vous protéger.