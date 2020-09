publié le 03/09/2020 à 05:39

Arrivé dans les temps à la fin d’une cinquième étape marquée par l’ennui mercredi 2 septembre, Julian Alaphilippe aurait dû garder son maillot jaune au moins une journée de plus. Mais le coureur français a appris au pied du podium qu’il perdait la tunique à la suite d’une erreur de ravitaillement.

Une bêtise, imputable a lui-même ou à son équipe, qui provoquait une colère froide chez l’Auvergnat. "C’est une décision officielle du jury, je ne peux rien y faire", regrettait-il au micro de France Télévision, en expliquant que l’étape a été longue, avec un final nerveux.

"On devait rester concentrés pour garder le maillot", explique Julian Alaphilippe. "Si c’est comme ça, il n’y a pas de souci je vais me relever", a promis le champion. L'étape de ce jeudi entre Le Teil et Mont Aigoual donnera une idée de la capacité de rebond du Français mais aussi de son équipe Quick Step-Deceuninck.



