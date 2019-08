publié le 31/08/2019 à 00:10

La soirée avait bien commencé avec un essai à la troisième minute de Yoann Huget. Mais très vite, la machine française s'est enraillée, les Bleus commettant 10 pénalités en 25 minutes. L'arbitre a eu beau prévenir le capitaine Jefferson Poirot, rien n'y a fait : Louis Picamoles et Rabah Slimani ont été tous deux sanctionnés d'un carton jaune.

C'est à 13-15 que les Français se sont reconcentrés et ont repris l'avantage, de nouveau grâce à Yoann Huget qui a provoqué un essai de pénalité. La seconde période a ensuite été largement dominée par le XV de France qui a terminé sur une belle victoire 47-19.

"Aujourd'hui, on va retenir l'état d'esprit et la gestion des temps faibles. C'est quelque-chose qu'on n'avait pas eu à faire sur les autres matches et qu'on a très bien fait aujourd'hui. L'objectif est rempli", a déclaré Jefferson Poirot, pilier et capitaine de l'équipe, à l'issue du match au micro de TF1.

C'était le dernier match de préparation avant la Coupe du monde de rugby qui se déroulera du 20 septembre au 2 novembre au Japon. La France se trouve dans la poule C et affrontera tour à tour l'Argentine le 21 septembre, les États-Unis le 2 octobre, le Tonga le 6 octobre et enfin l'Angleterre le 12 octobre.