publié le 28/09/2019 à 18:32

À la veille de disputer les Championnats du monde de cyclisme sur route, Julian Alaphilippe s'est exprimé sur RTL. Celui qui avait ébloui le Tour de France en juillet dernier est notamment revenu sur son état de forme avant de disputer ces Mondiaux. "Je me sens très bien, très relaxé, très motivé et dans les meilleures conditions possibles pour la course de demain", explique le Français.



En effet, après un Tour de France très éprouvant, Julian Alaphilippe a dû faire une pause pour se régénérer. "J'ai fait une bonne petite coupure après le Tour qui était plus que nécessaire. J'avais besoin de me régénérer, de profiter, de prendre un peu de temps pour moi. À partir du moment où j'ai repris l'entraînement j'étais très motivé pour la fin de saison", poursuit-il.

Si l'an dernier, il avait un peu chargé la barque en terme de compétitions, cette année le Français a un peu allégé son calendrier. "C'était un choix de ma part de courir moins que l'année dernière. Je pense arriver avec plus de fraîcheur que l'année dernière", explique-t-il.

