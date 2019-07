publié le 29/07/2019 à 07:20

L'heure est venue "de décompresser, de déconnecter et de profiter d'un peu de calme". Héros de ce Tour de France 2019 incertain jusqu'au bout, en jaune durant 14 jours après avoir repoussé ses limites, Julian Alaphilippe peut savourer trois semaines "exceptionnelles", durant lesquelles il est "passé par plein d'émotions".

La popularité, d'abord, au bord des routes, avec des dizaines de milliers de personnes qui l'ont poussé. "C'est difficile de remercier chaque personne, mais du fond du cœur un grand merci à tout ceux qui m'ont encouragé, c'est spécial (...) C'était juste incroyable, c'est une expérience que je ne suis pas prêt d'oublier. Porter le maillot jaune, c'était un rêve pour moi. Ma relation avec le public durant les 14 jours où je l'ai porté ça a été quelque chose d'incroyable".

L'aspect sportif ensuite. "J'ai réalisé des choses que je n'avais pas imaginé avant. Le maillot jaune, je l'avais dans un coin de me tête mais de là à le porter 14 jours, de l'avoir perdu et d'avoir été le rechercher, de l'avoir défendu jusqu'au bout, c'était une belle expérience pour moi et mon équipe (...) J'ai l'habitude d'aller toujours au bout quand je fais quelque chose mais là, quand on défend le maillot jaune sur le Tour, forcément ça m'a fait courir d'une manière différente et j'ai appris à le faire".

Pour autant, le natif de Saint-Armand-Montrond (Cher) se réjouit d'être "resté fidèle" à lui-même "en attaquant, en allant de l'avant. En plus il y avait quand même des étapes qui me correspondaient bien, c'était parfait. Même après quand j'ai enfilé le maillot jaune j'ai couru toujours à l'instinct et avec mon tempérament offensif. Ça a forcément changé un peu la tactique de certaines équipes parce qu'ils ne s'attendaient pas à ça. J'ai pris énormément de plaisir et je pense que ça a rendu la course un peu plus attrayante".

Et à l'avenir, que va-t-il faire ? Est-ce trop tôt pour parler de victoire sur un grand tour (France, Italie, Espagne) ? "Non, non, c'est très clair pour moi dans ma tête : je ne vais pas changer tous mes plans parce que j'ai réalisé un superbe Tour cette année. Préparer le classement général d'un grand tour jusqu'à la fin, c'est complètement différent de ce que je fais actuellement".

"Là, c'est un résultat inespéré pour moi de terminer 5e du Tour, poursuit le coureur de 27 ans, avec deux victoires au panache, en ayant lutté pour défendre mon maillot le plus longtemps possible. C'est quelque chose que je n'avais pas imaginé avant. L'année prochaine j'aurais des objectifs différents, et le Tour de France je le prendrai de la même manière que je l'ai pris cette année". Rendez-vous en 2020, le samedi 27 juin, pour le grand départ à Nice.