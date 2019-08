Yann Moix "assume" ses dessins et textes antisémites et négationnistes

Yann Moix assume ses écrits et ses dessins antisémites

et Paola Guzzo

publié le 28/08/2019 à 09:51

À la sombre bataille entre Yann Moix et sa famille s'ajoutent désormais des dessins et des écrits embarrassants pour l’écrivain abonné aux polémiques. Yann Moix a reconnu être l'auteur des dessins et écrits antisémites révélés par l'Express.

"Chacun sait que les camps de concentration n'ont jamais existé", écrivait par exemple l'auteur d'Orléans quand il était étudiant, entre deux ignobles attaques envers Bernard Henri-Levy et Anne Sinclair. Après avoir nié, Yann Moix assume ce qu'il a fait à l'époque avec "3 ou 4 cons", a-t-il dit. "Aujourd'hui l'homme que je suis en a honte", a-t-il ajouté au quotidien Libération.

Son livre précédent, Rompre (2019) a été accompagné d'une autre polémique où l'écrivain s'est dit incapable d'aimer une femme de plus de 50 ans. Selon l'institut Edistat, le livre a poussivement atteint les 20.000 exemplaires, et Naissance, (2013) reste à ce jour le prix Renaudot le moins vendu de l'histoire de l'édition avec 25.000 exemplaires contre 150.000 en moyenne pour un Renaudot.