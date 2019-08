Yann Moix, bourreau et non victime, selon son frère Alexandre

publié le 25/08/2019 à 14:06

Des révélations accablantes. Dans les colonnes du Parisien ce dimanche 25 août, Alexandre Moix dresse un sombre portrait de son frère Yann, ancien chroniqueur dans l'émission On n'est pas couché. Il y évoque notamment une "violence extrême" et estime que c'est bien lui et non son frère la victime des malheurs décrits par Yann Moix dans son nouveau roman Orléans.

"Ça fait 40 ans que j'attendais ça", avoue-t-il au quotidien, excédé par l'omniprésence médiatique d'un frère qui selon lui occulte l'histoire familiale. Dans sa lettre ouverte, l'écrivain utilise des mots lourds de sens pour décrire son frère aîné, tyrannique avec lui. "Dans sa vie, mon frère n'a que deux obsessions : obtenir le prix Goncourt et m'annihiler. Me nier, m'éliminer, me rayer de la carte. Par tous les moyens. Physiquement ou moralement".

Il poursuit en ressassant des souvenirs du passé qui l'ont traumatisé. "J'ai subi 20 ans durant des sévices et des humiliations d'une rare violence de sa part. Ceux-là mêmes qu'il décrit dans son roman, en les prêtant à nos parents. J'aurais rêvé d'un grand frère protecteur. Mais Yann était un grand frère destructeur. Chaque phrase qu'il m'adressait me sonnait comme des uppercuts. Il s'exerçait déjà sur moi à tester ses aphorismes de haine. Les mêmes qu'il assène dans ses arènes médiatiques". Brisés, les morceaux de la relation entre les deux frères ne semblent plus pourvoir se recoller.