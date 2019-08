publié le 18/08/2019 à 21:06

Teddy Riner, décuple champion du monde de judo, n'a pas renoncé à participer aux mondiaux qui débuteront dans moins de 10 jours au Japon (ils se dérouleront du 25 août au 1er septembre, ndlr). C'est ce qu'il a révélé ce dimanche 18 août au micro de RTL dans l'émission RTL en direct de l'Équipe.

Le champion s'apprête à partir au pays du soleil levant avec l'équipe de France, pour un dernier stage de préparation. "C'est bien d'être avec eux, de renouer les liens, et de leur donner un dernier mot pour aller chercher des titres et des médailles", explique-t-il. Mais il garde néanmoins une petite idée derrière la tête : "Je vais quand même prendre les kimonos pour les Mondiaux. Je peux encore m’inscrire. On ne sait jamais, je vais peut-être convaincre mes coachs".

Ses entraîneurs ne souhaitent en effet pas le voir sur les tatamis nippons. "Ils ne veulent pas que mes adversaires m'aient dans les mains" avant les Jeux olympiques, confie le Français. "J'écoute mes entraîneurs mais ça me trotte dans la tête depuis que je fais mes valises", conclut-il dans un sourire.