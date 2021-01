et AFP

publié le 07/01/2021 à 16:28

Un procès aura bien lieu dans l'affaire de chantage à la sextape de Mathieu Valbuena. Le footballeur Karim Benzema est renvoyé en correctionnelle pour "complicité de tentative de chantage", a annoncé jeudi 7 janvier le parquet de Versailles à l'AFP.

L'attaquant du Real Madrid est soupçonné d'avoir incité Mathieu Valbuena, son ex-coéquipier en équipe de France, à payer des maîtres-chanteurs qui menaçaient de dévoiler une vidéo intime le mettant en scène. Dans ce dossier, quatre autres hommes sont également renvoyés en correctionnelle pour tentative de chantage et l'un d'entre eux pour abus de confiance également.

Selon Me Sylvain Cormier, l'avocat de Karim Benzema, "Nous ne sommes malheureusement pas surpris. Il s'agit d'une décision aussi absurde que prévisible" et dénonce un "acharnement" contre son client. Ce renvoi devant le tribunal correctionnel constitue cependant "la suite logique de l'instruction qui a parfaitement établi la participation des différentes personnes", a estimé le Me Paul-Albert Iweins, l'avocat de Mathieu Valbuena.

Placés sur écoute

Lors d'un match amical de préparation de l'équipe de France en octobre 2015 contre l'Arménie à Nice, Karim Benzema avait évoqué avec Mathieu Valbuena l'existence d'une vidéo intime concernant ce dernier. Pour le joueur du Real Madrid, il s'agissait d'une simple conversation amicale visant à prévenir son partenaire, mais au contraire, pour Valbuena c'était une injonction à payer.

Depuis plusieurs mois déjà, une personne anonyme essayait d'entrer en contact avec lui pour le faire chanter en échange de cette sextape. Valbuena avait identifié ceux qui tentaient de lui extorquer de l'argent. Il s'agissait de Mustapha Zouaoui et Axel Angot, deux hommes gravitant dans le milieu du football à Marseille. Les deux hommes ont été placés sur écoute. C'est ce qui a permis aux enquêteurs d'intercepter une conversation entre eux et Karim Zenati, ami d'enfance de Karim Benzema.

En novembre 2015, Karim Benzema et Karim Zenati sont placés en garde à vue, puis mis en examen.