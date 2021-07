Après la journée décevante de ce vendredi 30 juillet côté français, six médailles sont tombées dans l'escarcelle des Français aux JO de Tokyo ce samedi 31 juillet. La journée a commencé tambours battants avec la planche à voile, chez les femmes comme chez les hommes, avec le triathlon puis le rugby à 7 chez les filles. L'argent pour les Françaises au sabre par équipe avant le sacre absolu pour le judo français mixte par équipe, la fantastique médaille d'or.

En l'espèce, ce n'est ni un record quantitatif et certainement pas un record qualitatif. A Sydney en 2000, le bilan des médailles avait été le même au métal près. Mieux il y a 4 ans seulement aux jeux de Rio, le total était aussi 6 médailles mais surtout, aux 3 médailles d'argent de l'époque s'était ajoutées 3 médailles d'or dont 3 titres olympiques pour l'aviron et deja pour le judo avec notamment Teddy Riner contre 1 seule en or aujourd'hui. Pas de record qualitatif et encore moins de record quantitatif.

Lors des jeux d'Atlanta, le 27 juillet 1996 : 3 médailles d'or étaient également tombées dans l'escarcelle de l'équipe de France olympique mais aussi 1 d'argent et 5 de bronze grace notamment à l'aviron pour un total de 9 médailles. Ce jour là, ce bilan exceptionnel avait malheureusement été éclipsé par un attentat dans le Parc olympique à 2 pas du siege de CNN...

Avec l'or du judo mixte par équipe, l'argent de Charline Picon et Thomas Goyard dans la planche à voile, celle du rugby à 7 féminin et du sabre par équipe féminin avec le bronze de l'équipe de France mixte de triathlon, ce samedi 31 juillet 2021 restera aussi comme l'une des belles journées du sport olympique français.

