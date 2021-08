Jeux Olympiques 2021 : le programme complet du dimanche 1er août en heures françaises

Même sans Usain Bolt, même sans Christophe Lemaitre même à huis clos, le rendez-vous reste attendu avec impatience, l'un des plus grands temps forts d'une quinzaine olympique. À Tokyo, l'heure est venue. Dimanche 1er août, 14h50. Les huit sprinteurs les plus rapides de la planète, une ligne droite courue - en principe - en moins de 10 secondes par les plus rapides.

Trois autres finales sont à suivre en athlétisme en ce neuvième jour de compétition : poids dames (03h35), hauteur messieurs (12h10) et triple saut dames (13h15). En natation, il y en a cinq au programme, avec l'un des autres moments très attendus lors des Jeux d'été : le 50 m nage libre messieurs (03h30). Suivront le 50 m nage libre dames (03h37), le 1.500 m nage libre messieurs (03h44), le relais 4x100 m 4 nages dames (04h15) et le relais 4x100 m 4 nages messieurs (04h36).

En France, la nuit olympique commencera avec du golf et le 4e et dernier tour pour les messieurs (00h30). Il y aura aussi dans la nuit du BMX Freestyle avec l'individuel dames à 3h10 et l'individuel messieurs à 4h20. En début de matinée, deux épreuves de voile livreront leur verdict : le Laser messieurs (7h33) et le Laser Radial dames (8h33). Entre les deux débutera le plongeon tremplin de 3 m dames (8h00).

Au programme de la matinée, cinq finales aux agrès en gymnastique artistique : sol messieurs (10h00), saut de cheval dames (10h45), cheval d'arçons messieurs (11h44), barres asymétriques dames (12h27). L'épilogue en escrime au fleuret par équipes messieurs est attendu à 12h50. Idem pour les -76 kg dames en haltérophilie (12h50). La finale du simple dames en badminton débute à 13h30. Découvrez le programme exhaustif.

JO Tokyo 2021 : le programme de dimanche 1er août

Athlétisme :

02h10 : Marteau dames (Qualifications)

02h40 : 3000 m steeple dames 1er tour

02h50 : Longueur dames (Qualifications)

03h35 : Poids dames Finale

03h45 : 400 m messieurs 1er tour

12h10 : Hauteur messieurs Finale

12h15 : 100 m messieurs Demi-finale 1

12h23 : 100 m messieurs Demi-finale 2

12h31 : 100 m messieurs Demi-finale 3

14h50 : 100 m messieurs Finale

12h45 : 100 m haies dames Demi-finale 1

12h53 : 100 m haies dames Demi-finale 2

13h01 : 100 m haies dames Demi-finale 3

13h15 : Triple saut dames Finale

13h25 : 800 m messieurs Demi-finale 1

13h35 : 800 m messieurs Demi-finale 2

13h45 : 800 m messieurs Demi-finale 3

14h05 : 400 m haies messieurs Demi-finale 1

14h15 : 400 m haies messieurs Demi-finale 2

14h25 : 400 m haies messieurs Demi-finale 3

Badminton :

06h00 : Simple messieurs Demi-finales

13h30 : Simple dames Match pour la 3e place

13h30 : Simple dames Finale

Base-ball :

05h00 : 8es de finale

12h00 : 8es de finale

Basket-ball (1er tour) :

03h00 - Groupe A : Canada - Espagne dames

06h40 - Groupe C : Argentine - Japon messieurs

10h20 - Groupe C : Espagne - Slovénie messieurs

14h00 - Groupe A : Corée du Sud - Serbie dames

Beach-volley :

02h00 : 8es de finale dames

15h00 : 8es de finale messieurs

BMX Freestyle :

03h10 : Individuel dames Finale

04h20 : Individuel messieurs Finale

Boxe :

04h00 : Mouches (51kg) dames Quarts de finale

04h30 : Coqs (57kg) messieurs Quarts de finale

05h03 : Mi-moyens (69kg) messieurs Demi-finales

05h18 : Moyens (75 kg) messieurs Quarts de finale

05h51 : Mi-lourds (81 kg) messieurs Demi-finales

06h06 : Super-lourds (+91kg) messieurs Quarts de finale

11h03 : Mi-moyens (69kg) messieurs Demi-finales

11h51 : Mi-lourds (81 kg) messieurs Demi-finales

Equitation :

00h45 : Concours complet individuel Cross country

Escrime :

02h00 : Fleuret par équipes messieurs

Golf :

00h30 : individuel messieurs 4e et dernier tour

Gymnastique artistique :

10h00 : Sol messieurs Finale

10h45 : Saut de cheval dames Finale

11h44 : Cheval d'arçons messieurs Finale

12h27 : Barres asymétriques dames Finale

Haltérophilie :

12h50 : -76 kg dames Finale

Handball (1er tour messieurs) :

02h00 - Groupe B : Portugal - Japon

04h00 - Groupe B : Egypte - Bahreïn

07h15 - Groupe A : Espagne - Argentine

09h15 - Groupe A : Norvège - France

12h30 - Groupe A : Allemagne - Brésil

14h30 - Groupe B : Danemark - Suède

Hockey sur gazon :

02h30 : Quart de finale

05h00 : Quart de finale

11h30 : Quart de finale

14h00 : Quart de finale

Lutte :

11h15 : Lutte gréco-romaine (60 kg) messieurs Demi-finales

11h35 : Lutte gréco-romaine (130 kg) messieurs Demi-finales

11h55 : Lutte libre (76 kg) dames Demi-finale

Natation :

03h30 : 50 m nage libre messieurs Finale

03h37 : 50 m nage libre dames Finale

03h44 : 1500 m nage libre messieurs Finale

04h15 : Relais 4x100 m 4 nages dames Finale

04h36 : Relais 4x100 m 4 nages messieurs Finale

Plongeon :

08h00 : Tremplin de 3 m dames Finale

Tennis :

05h00 : Simple messieurs Finale

05h00 : Double dames Finale

05h00 : Double mixte Finale

Tennis de table :

03h00 : Par équipes messieurs 8es de finale

03h00 : Par équipes dames 8es de finale

Tir :

01h30 : Pistolet à 25 m tir rapide messieurs

Voile :

05h05 : 470 dames Régate

05h05 : Nacra 17 mixte Régate

05h15 : 470 messieurs Régate

07h33 : Laser messieurs Finale

08h05 : Finn messieurs Régate

08h33 : Laser Radial dames Finale

Volley-ball (1er tour messieurs) :

02h00 - Groupe A : Pologne - Canada

04h05 - Groupe B : Brésil - France

07h20 - Groupe B : Russie - Tunisie

09h25 - Groupe A : Italie - Venezuela

12h40 - Groupe A : Japon - Iran

14h45 - Groupe B : Etats-Unis - Argentine

Water-polo (1er tour dames) :

07h00 - Groupe B : Hongrie - Chine

08h30 - Groupe A : Pays-Bas - Canada

11h20 - Groupe B : Russie - Japon

12h50 - Groupe A : Australie - Afrique du Sud