Jeux Olympiques 2021 : "La même saveur qu'une médaille d'or", confie Teddy Riner sur RTL

Premier invité de l'émission du vendredi 30 juillet, l'homme du jour : Teddy Riner.

Privé d'une troisième médaille d'or, le judoka de 32 ans a su se remobiliser pour aller chercher du bronze, et cela le rend finalement "très satisfait et très fier, parce que ça a été très difficile cette Olympiade. Cinq ans, le Covid comme tout le monde le sait. Dans la tête des athlètes c'est très difficile, en tout cas dans la mienne ça a été compliqué, complique de pouvoir s'entraîner à l'étranger, compliqué de monter son niveau. Et puis à trois mois des Jeux, j'ai eu deux blessures".

"Alors ouais, c'est vrai, c'est pas l'or, poursuit le colosse de 2,04 m et 139 kg. Mais je suis quand même hyper hyper content (....) Pour avoir donné le meilleur de moi-même, je n'ai aucun regret. Je n'aurais jamais cru que j'aurais été content d'une médaille de bronze. Mais celle-là, je sais pas, elle a la même saveur qu'une médaille d'or". De fait, en quatre participations aux Jeux Olympiques, Teddy Riner aura conquis quatre médailles, deux en or et deux en bronze.