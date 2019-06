publié le 06/06/2019 à 09:19

Les finales de Roland Garros pourraient ne pas avoir lieu ce week-end. Les quarts de finale prévus mercredi 5 juin entre Novak Djockovic et Alexander Zverev et celui entre Dominic Thiem et Karen Khachanov ont été annulés à cause de la pluie.



Les demi-finales sont donc repoussées au vendredi 7 juin et pour la suite, Guy Forget, patron du tournoi, n'exclut rien. L'ancien capitaine de l’équipe de France de Coupe Davis espère "finir le tournoi féminin samedi et le tournoi masculin dimanche".



Ce désir pourrait néanmoins tomber à l'eau à cause d'une météo capricieuse prévue vendredi : "Cela risque d'être compliqué. Nous étudions aujourd'hui tous les scénarios possibles qui nous permettront d'avancer ce tournoi de la meilleure manière possible".

Par ailleurs, la Fédération française de Tennis a décidé de rembourser tous les billets datés de mercredi. Les spectateurs concernés pourront également accéder au stade gratuitement ce jeudi.

