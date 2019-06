publié le 05/06/2019 à 20:40

À moins d'un an des élections municipales, Gérard Collomb est dans la tourmente. L'ancien ministre de l'Intérieur est suspecté de détournement de fonds publics et soupçonné d'avoir fait bénéficié son ex-compagne de plusieurs emplois municipaux pendant plus de vingt ans.



La mairie lyonnaise de l'élu et son domicile sont perquisitionnés depuis ce matin dans le cadre d'une enquête préliminaire, ouverte par le Parquet national financier (PNF). Les soupçons portent sur une somme qui correspond au total sur 500.000 euros. Un montant équivalent aux salaires perçus par celle qui fût la compagne de Gérard Collomb de 1995 à 1999.

La prénommée Meriem Nouri a occupé des emplois municipaux jusqu'à aujourd'hui. Les policiers de l'’Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales (OCLCIFF) s'attachent à établir si cette dernière bénéficiait de faveurs, et si les rémunérations correspondaient à un travail réel ou fictif.

Une procédure accélérée par l'échéance des municipales

Cette enquête intervient après deux signalements à la justice. L'un provenant d'un rapport confidentiel récent de la Chambre régionale des comptes, et un autre de Gérard Collomb lui-même, informé par ses services en février dernier, selon son communiqué du 4 juin.



Les investigations sont menées à grande vitesse, puisque selon nos informations, l'enquête a été ouverte fin avril par le parquet financier. Deux perquisitions sont déjà en cours, un délai inhabituel, justifié par le contexte de la campagne des municipales.



Les élections auront lieu dans moins de 10 mois, et l'ancien ministre est candidat à Lyon. La justice se doit donc de lever le doute au plus vite sur la culpabilité du maire, ou au contraire, ouvrir une information judiciaire, ce qui c'était produit pendant l'affaire Fillon.