Roland-Garros 2019 : le programme de mardi 4 juin avec Federer-Wawrinka

publié le 03/06/2019 à 19:14

Sans Français, comme lors des deux dernières éditions, les quarts de finale messieurs débutent, mardi 4 juin à Roland-Garros. Les Suisses Roger Federer et Stan Wawrinka seront les premiers en piste, sur le court Suzanne-Lenglen. Le premier (37 ans, numéro 3 mondial) mène 22-3 dans ses affrontements face au second (34 ans, 28e), mais le dernier match sur la terre battue parisienne a nettement tourné à l'avantage de Wawrinka (6-4, 6-3, 7-6).



C'était déjà en quart de finale, en 2015, lors de la dernière venue de Federer Porte d'Auteuil. Cette année, le recordman de victoires en Grand Chelem (20) n'a perdu aucun set lors de ses quatre premiers matches alors que son cadet reste sur une victoire en cinq manches après plus de 5 heures de jeu sous le soleil. Difficile, pour autant, de dégager un favori.

Rafael Nadal, lui, l'est clairement face à Kei Nishikori. Le Japonais (7e mondial) est venu à bout de Benoît Paire en cinq sets sur deux jours. L'Espagnol (2e) n'a pas encore vraiment eu à forcer son talent dans sa quête d'un 12e sacre sur la terre battue parisienne, "sa" terre battue.

Roland-Garros : le programme de mardi 4 juin

Début des matches à 14h.



Court central Philippe-Chatrier :

Sloane Stephens (USA/N.7) - Johanna Konta (GBR/N.26)

Kei Nishikori (JPN/N.7) - Rafael Nadal (ESP/N.2)



Court Suzanne-Lenglen :

Stan Wawrinka (SUI/N.24) - Roger Federer (SUI/N.3)

Marketa Vondrusova (RTC) - Petra Martic (CRO/N.31)