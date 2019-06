Roland-Garros 2019 : le programme de ce mercredi 5 juin avec Djokovic-Zverev

publié le 05/06/2019 à 11:45

Au lendemain des qualifications pour les demi-finales de Roger Federer et Rafael Nadal, qui se retrouveront vendredi 7 juin pour la 39e fois depuis le début de leurs carrières, les deux derniers quarts de finale du tableau masculin sont programmés, mercredi 5 juin. Si la météo le permet, ils auront lieu en deuxième match sur le court central Philippe Chatrier et sur le Suzanne-Lenglen, après les deux derniers quarts dames, qui doivent commencer à 14h.



Sur le central, Novak Djokovic, qui a survolé ses quatre premiers tours, se dressera devant Alexander Zverev. Le Serbe, numéro 1 mondial, et l'Allemand, numéro 5, joueront après la rencontre entre la tenante du titre roumaine Simona Halep (3e) et la jeune Américaine Amanda Anisimova (17 ans et 51e mondiale). Les deux hommes sont à égalité 2-2 dans leurs confrontations.

Sur le Lenglen, l'Américaine Madison Keys (14e) affrontera l'Australienne Ashleigh Barty (8e) avant que le finaliste de l'an dernier, l'Autrichien Dominic Thiem (4e), n'en découse avec le Russe Karen Khachanov (11e). Ce dernier a remporté leur unique face à face, au Masters de Paris en novembre dernier.

Roland-Garros : le programme de mercredi 5 juin

Début des matches à 14h.



Court central Philippe-Chatrier :

Simona Halep (ROU/N3) - Amanda Anisimova (USA)

Novak Djokovic (SRB/N1) - Alexander Zverev (GER/N5)



Court Suzanne-Lenglen :

Madison Keys (USA/N14) - Ashleigh Barty (AUS/N8)

Dominic Thiem (AUT/N4) - Karen Khachanov (RUS/N10)