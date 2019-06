publié le 10/06/2019 à 08:03

Rafaël Nadal est décidément seul sur terre. L'Espagnol s'est offert dimanche 9 juin un douzième sacre à Roland-Garros. Il a été à peine accroché par l'Autrichien Dominic Thiem, à qui il a concédé un set (6-3, 5-7, 6-1, 6-1). Le numéro 2 mondial affiche désormais 18 titres en Grand Chelem au total et se rapproche de Roger Federer qui en détient 20. Pour Guy Forget, le directeur du tournoi parisien, ce n'est sans doute pas fini.



"Quand on gagne un tournoi du Grand Chelem dans une carrière, on dit que c'est vraiment des joueurs hors normes. Quand on en gagne quatre ou cinq on dit que c'est des légendes. Quand on gagne douze fois le même, j'arrive pas à trouver des adjectifs pour qualifier ce qu'il vient de faire", déclare Guy Forget.

"Je crois qu'il sera le favori encore l'année prochaine, pourquoi pas treize ?", s'enthousiasme-t-il.

À écouter également dans ce journal

Bretagne - Un automobiliste qui a fauché deux enfants à Lorient est activement recherché. L'un d'entre eux est mort, l'autre est en urgence absolue. Le conducteur et sa passagère tentaient d'échapper à un contrôle de gendarmes quand l'accident est survenu, le 9 juin dans l'après-midi.



Sables d'Olonne - Un hommage aux trois bénévoles de la SNSM, emportés par la tempête Miguel alors qu'ils tentaient de secourir un marin pêcheur en détresse, sera rendu ce 10 juin. Au programme : défilés de bateaux en mer et marche silencieuse sur le port.



Politique - 72 maires ou élus locaux de la droite et du centre ont apporté leur soutien à Emmanuel Macron dans une tribune parue dans le Journal du Dimanche. Parmi eux, les maires de Tours, Nancy, Roubaix, Angers ou Amiens.



Rugby - La finale du Top 14 opposera Toulouse et Clermont, samedi 15 juin au Stade de France. Ce sera la quatrième confrontation entre les deux équipes et les Toulousains l'ont toujours emporté.