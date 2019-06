publié le 09/06/2019 à 13:00

Revoilà Dominic Thiem face au "défi ultime, un des défis sportifs les plus difficiles en général", selon ses propres mots. Un an après sa défaite (6-4, 6-3, 6-2) en finale face à Rafael Nadal, l'Autrichien de 25 ans, 4e joueur mondial, va de nouveau tenter de réussir ce que personne n'a réussi depuis 2005 : battre l'Espagnol de 33 ans (numéro 2 à l'ATP) en finale de Roland-Garros.



Le "taureau" de Manacor va tenter de décrocher son 12e trophée Porte d'Auteuil, le 18e en Grand Chelem. Lors de ses 11 précédents sacres sur la terre battue parisienne, il a au pire concédé un set à son adversaire (à six reprises). Rappelons qu'ils ne sont que deux à l'avoir fait chuter à Paris : le Suédois Robin Söderling en 8es en 2009 et le Serbe Novak Djokovic en quarts en 2015.

Thiem croit pourtant à l'exploit. Il a déjà battu "Rafa" à quatre reprises sur terre en 11 tentatives. La dernière fois remonte à fin avril, à Barcelone : 6-4, 6-4. Mais c'était au meilleur des trois manches et non des cinq. Et depuis, Nadal est redevenu "monstrueux" sur sa surface de prédilection, en témoigne sa démonstration face au Suisse Roger Federer (6-3, 6-4, 6-2) en demi-finale.