Courir, lancer, sauter. L'essence de l'athlétisme. L'essence du décathlon, cette discipline si particulière, polyvalente, complète avec ses dix épreuves sur deux jours, quatre courses du sprint au demi-fond en passant par les haies (100 m, 400 m, 110 m haies, 1.500 m), trois sauts (perche, longueur, hauteur) et trois lancers (poids, javelot, disque).



Rarement mis en lumière, le plus souvent à des kilomètres de l'aura médiatique du 100 m lors des Jeux Olympiques d'été tous les quatre ans, bien plus connu comme une chaîne de magasins de sport, le décathlon s'est offert son moment de gloire en France, dimanche 16 septembre. Déjà sacré Champion du Monde en 2017 après une médaille d'argent aux Jeux de Rio l'été précédent, Kevin Mayer est un peu plus entré dans la légende.

Un record du monde d'athlétisme qui tombe est toujours un événement, quasiment aussi rare qu'un pays qui change de capitale ou qu'une capitale change de nom. Certains ont plus de trente ans. En ce dimanche de mi-septembre, ce n'est pas un qui a été effacé des tablettes mais deux : celui du marathon avec le Kenyan Aliud Kipchoge en 2 heures 1 minute et 39 centièmes, et celui du décathlon, donc, porté à 9.126 points par le Français de 26 ans.

Quatre records personnels battus

Kevin Mayer devient le troisième homme à franchir la barre des 9.000 points depuis la dernière révision du barème en 1985 - chaque épreuve rapporte un certain nombre de points en fonction de la performance. Ses deux prédécesseurs sont le Tchèque Roman Sebrle en 2001 (9.026 pts) et l'Américain Ashton Eaton en juin 2012 (9.039 pts) et août 2015 (9.045 pts).



Pour améliorer, exploser, cette dernière marque de 81 points, le natif d'Argenteuil a réaliser le week-end au presque parfait, battant notamment quatre de ses records, sur 100 m, en saut en longueur, saut à la perche et au lancer du javelot. Dans le détail, où se situent ses performances par rapport aux records du monde en vigueur dans chaque spécialité ? Analyse précise.

1. Le 100 m : à plus d'une seconde de Bolt

Le week-end a démarré sur les chapeaux de roues avec un chrono de 10 secondes et 55 centièmes claqué sur 100 m alors qu'il n'avait jamais fait mieux que 10"81. Lors de ses records de 2012 et 2015, Eaton avait couru en 10"21 puis 10"23.



Le record du monde masculin de la spécialité appartient au Jamaïcain Usain Bolt : 9"58 le 16 août 2009. Chez les femmes, personne n'a fait mieux que l'Américaine Florence Griffith-Joyner, décédée à 'âge de 38 ans : 10"49 en juillet 1988.

2. Le saut en longueur : à plus d'un mètre de Powell

Deuxième épreuve et deuxième record personnel pour Mayer à Talence : 7,80 m en longueur, sur le 3e essai. Là encore, il y a une marge de progression par rapport aux bonds d'Eaton en 2012 et 2015 : 8,23 m et 7,88 m.



7,80 m, c'est évident très loin des 8,95 m de l'Américain Mike Powell lors d'un concours dingue en août 1991 à Tokyo avec Carl Lewis. C'est 28 cm de mieux, en revanche, que la Russe Galina Chistyakova en juin 1988 (7,52 m).

3. Le lancer du poids : très loin des puristes

Dès son premier essai en Gironde, Mayer lance son poids de 7,260 kg à 16 mètres tout rond, comme Eaton en 2015. En juin dernier, le Français avait réussi 16,51 m à Paris. Le record pour un décathlonien appartient au Tchèque Tomas Dvorak (16,78 m en 1999).



Ces distances n'ont rien de comparable à celles des purs lanceurs de poids, à commencer par les 23,12 m de l'Américain Randy Barnes en mai 1990. Chez les dames (poids de 4 kg), la meilleure marque reste celle de la Russe Natalia Lisovskaya en juin 1987 : 22,63 m.

4. Le saut en hauteur : le record dame égalé

Le record personnel de Kevin Mayer en hauteur (sans perche) est exactement le même que le vieux record du monde féminin de la discipline : 2,09 m (la Bulgare Stefka Kostadinova Bulgare en août 1987).



Dimanche 16 septembre, il a atteint 2,05 m, 4 centimètres de mieux que Eaton en 2015, 10 de moins que le décathlonien Allemand Jurgen Hingsen en 1983. Chez les purs sauteurs, le meilleur de l'histoire reste le Cubain Javier Sotomayor avec un envol en Fosbury à 2,45 m je 27 juillet 1993.

5. Le 400 m : belle marge de progression

Mayer a bouclé son tour de piste en 48 secondes et 42 centièmes, à 16 centièmes de son record personnel.



C'est près de 4 secondes de plus que le chrono hallucinant de Eaton en 2015 : 45 secondes, pas si loin que ça des spécialistes (le Sud-Africain Wayde Van Niekerk possède le record du monde en 43"03 depuis août 2016).



Chez les femmes, le record est la possession depuis octobre 1985 de de Marita Koch (RDA) : 47"60.

6. Le 110 m haies : tout proche du record de Eaton

Sur les haies, l'écart avec Eaton est minime : 13 secondes 75 pour le Français à Talence, 13"69 pour l'Américain à Pékin, mais le record personnel de Mayer est de 13"71.



Le record du monde de la spécialité appartient à l'Américain Aries Merritt en 12"80 (septembre 2012). Les femmes, elles, ne ourent pas un 110 m haies mais un 100 m haies (meilleure performeuse : l'Américaine Kendra Harrison en 12"20 en juillet 2016).

7. Lancer du disque : les records de la RDA intouchables

Au lancer du disque (d'un poids de 2 kg), la Français met une claque à l'Américain : record personnel à 52,38 mètres (50,54 m dimanche) contre 43,34 m. Lors d'un décathlon, le record est de 55,87 m.



Chez les spécialistes, personne n'a fait mieux que les 74,08 m de Jurgen Schult (RDA), le 6 juin 1986. Chez les dames, le disque pèse 1 kg et a été lancé au plus loin à 76,80 m par Gabriele Reinsch (RDA) en juillet 1988.

8. Le saut à la perche : personne n'a fait mieux

C'est évidemment beaucoup moins que Renaud Lavillenie (6,16 m en février 2014) mais en sautant 5 m 45 à Talence, Mayer a réalisé la meilleure performance de l'histoire lors d'un record en décathlon.



Chez les femmes, la Russe Yelena Isinbaeva a porté le record du monde à 5,06 m en août 2009. Chez les messieurs, le record en plein air appartient toujours à l'Ukrainien Sergueï Bubka (6,14 m en juillet 1994).

9. Le lancer du javelot : parmi les meilleurs

Mayer performe aussi javelot en main : jet à 71,90 m à Talence, nouveau record personnel, à seulement 42 centimètres du décathlonien tchèque Tomas Dvorak.



Bien sûr, les puristes jouent dans un autre monde, avec en ligne de mire les 98,48 m d'un autre Tchèque, Jan Zelezny, en mai 1996.



La distance est comparable avec celle du record du monde féminin de Barbora Spotakova (Tchèque elle aussi, 72,28 m en septembre 2008), mais le javelot pèse 200 g de moins (800 contre 600).

10. Le 1.500 m : pas la peine de forcer

Pour battre le record du monde, Mayer devait boucler la dernière épreuve en 4 minutes et 49 secondes, sachant que son record personnel était de 4 minutes 18 secondes et 4 centièmes. Le Français a assuré l'essentiel en signant un 4'36"11.



À titre de comparaison, le record du monde masculin de la spécialité vient - lui aussi - de fêter ses 20 ans : 3'26"00, établi par le Marocain Hicham El Guerrouj Maroc le 14 juillet 1998. Celui des dames, 3'50"07, est plus récent : l'Éthiopienne Genzebe Dibaba en juillet 2015.