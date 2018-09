publié le 17/09/2018 à 08:12

L'exploit du week-end, de l'année sans doute même encore plus. On pensait le record du monde de décathlon imbattable, mais le Français Kevin Mayer l'a pulvérisé dimanche 16 septembre avec 9.126 points. Une performance incroyable, car il ne faut pas seulement être bon à la perche, aux 100 mètres ou aux 110 mètres haies, "non le décathlon c'est l'épreuve des dieux du stade, les 10 travaux d'Hercule", rappelle l'Équipe ce matin.



"J'ai partagé des émotions énormes avec ceux que j'aime et c'est ce à quoi j'aspire dans la vie (...) Je pense que je réaliserai petit à petit", a confié Kevin Mayer au micro RTL. Le nouveau recordman mondial ne se considère pas comme superman. "Je suis quelqu'un d'humain qui travaille beaucoup je pense", a-t-il lancé.

Et décidément sacrée journée hier à Talence en Gironde, puisque le record du monde a également été battu au marathon. Le Kenyan Eliud Kipchoge devient le premier homme à courir sous la barre des 2h02. Il a bouclé hier les 42 km en 2h01:39 secondes, soit presque 21 km/h de moyenne.

À écouter également dans ce journal

Politique - Jean-Michel Blanquer confirme que 1.800 postes seront supprimés dans l'Éducation nationale. Le ministre relativise : "Ça ne représente que 0,2% des emplois du Ministère".



Transports - Jour de rentrée chez Air France. Le nouveau PDG, Benjamin Smith, prend officiellement ses fonctions aujourd'hui. Arrivée très attendue par les syndicats qui réclament toujours une hausse générale des salaires.



Justice - 2 ans et demi après la diffusion d'images choc, quatre salariés de l'abattoir de Mauléon sont poursuivis pour maltraitance animale.



Sports - L'OM s'est imposé 4 à 0 hier soir face à Guingamp, notamment grâce à un sublime but de Payet. Les Marseillais sont ce matin 2e, à égalité avec Lille, à 5 points du PSG.