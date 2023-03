JO Paris 2024 : quelles chances de médailles pour la France ?

La France se montre ambitieuse, à l'approche des Jeux olympiques qu'elle hébergera à Paris en 2024. L'objectif est d'arriver dans les cinq pays les plus médaillés. Pas facile à tenir, la dernière fois que c'était arrivé remonte aux jeux d'Atlanta en 1996. Les athlètes français avaient alors remporté en tout quinze médailles d'or. En comparaison, la France s'était classée huitième à Tokyo en 2021 avec dix médailles d'or.

Du côté de l'Agence nationale du sport, le manager de la haute performance Claude Onesta annonce qu'ils ont identifié 107 médailles probables. On compte sur les sports collectifs, où des victoires ont déjà été enregistrées à Tokyo : handball, basketball, rugby à sept féminin. Le football devrait muscler son jeu, poussé par les ambitions olympiques de Kylian Mbappé.

En individuel, on compte sur l'escrime pour rapporter des médailles à la France. Il s'agit de la discipline qui a de tout temps rapporté le plus de médailles aux Jeux olympiques, 123 en tout, depuis les premiers en 1896. On espère également un feu d'artifice sur les tatami avec Teddy Riner, Clarisse Agbegnenou et Romane Dicko.

La natation sera emmenée par la pépite Léon Marchand. Le sport roi des JO, l'athlétisme, compte sur le seul médaillé dans ce domaine à Tokyo, Kévin Mayer. Les jeunes pourraient également apporter des victoires à la France, comme Sasha Zhoya sur le 110 mètres haies ou Erwan Konaté en saut en longueur.

