JO Paris 2024 : Quels sont les espoirs de médailles françaises ?

Le dernier record avait été instauré à Paris, il y a 124 ans. Lors des Jeux olympiques en France en 1900, la France avait remporté 102 médailles, dont 27 en or. L'enjeu des prochains Jeux est de s'en approcher le plus possible, et de battre les records d'après-guerre, avec 43 médailles à Pékin en 2008 et 15 médailles d'or décrochées à Atlanta en 1996.

Après la maigre récolte de Tokyo 2021 - 33 médailles dont 10 en or, le président Emmanuel Macron avait dit à la délégation française que "le bilan n’est pas tout à fait celui que nous attendions", de quoi provoquer une réaction mitigée de la part de certains sportifs comme Teddy Riner.

Mais alors, à quel bilan peut s'attendre notre délégation ? Claude Onesta, patron du haut niveau du sport français, avait estimé 107 médailles potentielles, patron du haut niveau du sport français. Cinq cents jours avant le début des Jeux, RTL vous en parlait déjà. Cependant, il y a très peu de chance d'atteindre un tel montant.

De fait, Teddy Riner avait jugé en 2021 qu'il fallait "faire beaucoup plus de choses pour prétendre à 90 médaillés" en 2024, comme l'avait rapporté France Info. Selon les estimations de L'Équipe, 69 médailles pourraient être décrochées, dont 27 en or. C'est un pronostic qu'ils jugent dénué d'optimisme, et qui amènerait la France à quasiment doubler son record de médailles d'or de 1996.

Dépasser le record de Pékin

C'est en tout cas l'objectif fixé par la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, qui compte bien dépasser les 43 médailles de Pékin et inscrire dans le temps la France dans le Top 5 des nations olympiques. L'Hexagone étant un pays de sport, nos athlètes pourraient briller dans des disciplines telles que l'escrime, dans laquelle la France excelle depuis les premières Olympiades à Athènes en 1896.

Claude Onesta a assuré le 26 juillet au micro de RTL que tout est mis en œuvre pour aller vers "des résultats de plus en plus conséquents", avec notamment "l'augmentation de 75% de l'accompagnement" financier des athlètes "médaillables" depuis quatre ans.

Des favoris dans plusieurs disciplines

D'ailleurs, le récent recordman mondial Léon Marchand porte les espoirs de la natation française, alors que les fans de sports de combat pourront compter sur Teddy Riner, Clarisse Agbegnenou ou encore Romane Dicko pour briguer la récompense suprême. Toujours selon le journal L'Équipe, le cyclisme devrait être la discipline qui rapporte le plus de médailles, environ une dizaine, dont la moitié serait faite en or. L'athlétisme, malgré son accalmie aux derniers Jeux, pourrait voir Sasha Zhoya au 110 mètres haies ou Erwan Konaté en saut à longueur dépasser la seule médaille en argent du décathlète Kévin Mayer de 2021.

Côté sports collectifs, le handball, le volleyball, le basketball ou le rugby à sept sont sources d'espoir, comme en témoignent les médailles d'or féminines comme masculines de certaines de ces disciplines à Tokyo.

Un retard à rattraper

Pour contextualiser, la France a terminé à la huitième position des derniers Jeux olympiques au Japon, et se situe à la cinquième place de l'histoire des Jeux. Il n'y a plus qu'à souhaiter que l'objectif sera atteint, ce qui ne se fera pas sans investissements dans les sports les plus prolifiques.