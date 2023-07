JO 2024 : les bouquinistes craignent de ne pas revenir sur les quais de Seine après les Jeux

Les bouquinistes et leurs emblématiques boîtes vertes, présents depuis des décennies sur les quais de Seine à Paris, devront faire place nette pendant les Jeux olympiques. La préfecture de police de Paris les a officiellement informés mercredi 26 juillet, provoquant une levée de boucliers. "On fait partie de la Seine. On ne se rend pas compte ce que c'est d'enlever 170 boîtes de bouquinistes. On ne connaît pas les dates, on ne sait pas quand on devra partir ni quand on pourra revenir. C'est compliqué", s'insurge Gislaine, bouquiniste depuis 30 ans au même emplacement.



La profession déplore une décision non-concertée avec les autorités. "Cette nouvelle nous consterne. Nous sommes présents depuis 450 ans, ce n'est pas rien, on est un symbole majeure de Paris", s'indigne Jérôme Calais, président du syndicat des bouquinistes. "L'espace de quai impacté par les boîtes des bouquinistes ne représente même pas 10% des quais où les gens pourront s'entasser. On voulait juste que nos boîtes soient respectés pendant les Jeux", poursuit-il. Certains bouquinistes craignent déjà de ne pas pouvoir revenir après les JO, voire d'être déplacés.

