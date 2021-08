JO : la championne olympique de kayak a réparé son bateau avec des préservatifs

Comme chaque année, les athlètes engagés lors des Jeux Olympiques de Tokyo disposent de préservatifs gratuits. Cette année, les organisateurs ont commandé 160.000 préservatifs, mais recommandent cependant de rester sages, leur usage n'étant pas très compatible avec la Covid-19... Certains athlètes ont alors décidé de les utiliser d'une autre manière.

C'est le cas de Jessica Fox, sacrée championne olympique en canoë slalom (C1) ce jeudi 29 juillet. Dans une story publiée sur Instagram, repérée par nos confrères de Ouest France, l'Australo-française explique se servir des préservatifs mis à disposition par les organisateurs des JO tout simplement pour réparer son kayak.

"Je parie que vous ne saviez pas que des préservatifs pouvaient être utilisés pour réparer un kayak, plaisante Jessica Fox. C’est très extensible et solide, cela donne au carbone une finition lisse", a-t-elle écrit. Jusqu'ici l'athlète, née à Marseille, avait réussi à décrocher les médailles de bronze et d'argent. Cette fois-ci, et peut-être grâce à cette astuce insolite, Jessica Fox a enfin réussi à remporter la plus belle des médailles.